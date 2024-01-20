Неизвестные атаковали авиабазу США в Ираке, есть раненые – СМИ

В субботу, 20 января, в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. Вследствие этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения.

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Об этом пишет The Sun. По силам США на иракской базе был выпущен шквал ракет, однако пока неизвестно, кто стоит за этой атакой.

В сообщении сказано, что вследствие обстрела иракские чиновники получили "серьезные ранения". Среди травмированных есть представитель сил безопасности Ирака.

Представитель иракской полиции говорит, что 13 ракет были сбиты средствами противовоздушной обороны, но две смогли попасть по территории авиабазы. По данным Globe Eye News, это была самая большая атака на американскую военную базу.

В настоящее время американцы совместно с коалиционными и иракскими силами проводят оценку нанесенного ракетами ущерба, а также устанавливают тип примененного вооружения.

Отмечается, что удар по базе был нанесен после того, как силы Центрального командования США нанесли воздушные удары по противокорабельной ракете йеменских хуситов. Она была направлена в Аденский залив и была готова к запуску, чем представляла угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Иран нанес ракетные удары по американской базе, аэропорту и консульству США в Ираке. Ответственность за эти удары взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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