В Ираке ударили ракетами по авиабазе США, ранены американские военные – Reuters

В Ираке в понедельник, 5 августа, был нанесен ракетный удар по военной базе Аль-Асад на западе страны, где размещались военные США. Ранения получили как минимум пять американских военнослужащих.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на словам официальных лиц США. Два источника журналистов в иракских силах безопасности сообщили, что удар по авиабазе Аль-Асад был нанесен двумя ракетами "Катюша".

"По меньшей мере пять американских военнослужащих получили ранения в результате атаки на военную базу в Ираке в понедельник, сообщили Reuters официальные лица США, поскольку Ближний Восток готовится к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников после убийства высокопоставленных членов группировок ХАМАС и "Хезболла", – пишет издание.

Один источник сказал, что ракеты упали внутри базы. Связана ли эта атака с угрозами Ирана отомстить за убийства, пока что неясно.

Американские официальные лица, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что один из раненых американцев получил серьезные травмы. Подсчет потерь основан на первоначальных отчетах, которые все еще могут измениться, заявили они.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", — добавил один из чиновников.

Журналисты напомнили, что ранее в Иране заявили, что ответственность за убийство главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране несет Вашингтон из-за его поддержки Израиля.

Авиабаза Аль-Асад – иракская авиабаза, расположенная в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака. Первоначально она была известна как авиабаза Кадисия. Это была вторая по величине американская военная авиабаза в Ираке во время операции "Иракская свобода".

Как сообщал OBOZ.UA, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предостерег Иран от нападения на Израиль. Там заявили, что она не в интересах ни одной стороны.