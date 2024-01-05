США объявили награду за данные о механизмах финансирования ХАМАС: сколько можно получить

Соединенные Штаты готовы предоставить денежное вознаграждение за информацию о механизмах финансирования террористического движения ХАМАС. Размер такой награды – до 10 миллионов долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. Отмечается, что Вашингтон рассчитывает получить информацию о 5 финансовых посредниках – руководителях компаний, инвестирующих ХАМАС.

Соединенным Штатам известно, что три из этих лиц находятся в Турции, один – в Судане, еще один поддерживает тесные связи со структурами в Иране. В октябре 2023 года Министерство финансов США наложило на них санкции.

Многомиллионное вознаграждение можно получить за информацию, которая поможет идентифицировать и прекратить деятельность любого источника доходов ХАМАС, основных доноров или финансовых посредников организации, финансовых учреждений, способствующих транзакциям палестинского террористического движения, предприятий или инвестиций, принадлежащих или контролируемых ХАМАС или его финансистами.

Также США щедро заплатят за данные о подставных компаниях, занимающихся международными закупками технологий двойного назначения от имени ХАМАС, а также о преступных схемах с участием членов и сторонников ХАМАС, приносящих доходы этой террористической организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в центральной части сектора Газа на побережье был найден подземный завод ХАМАС по производству оружия. Его обнаружили и уничтожили военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).