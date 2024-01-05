Израильская армия в секторе Газа уничтожила подпольный завод ХАМАС по производству оружия. Фото

В центральной части сектора Газа на побережье был найден подземный завод ХАМАС по производству оружия. Его обнаружили и уничтожили военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Туннельные шахты выявили воины 179-й бронетанковой бригады, 13-го диверсионного подразделения ВМФ "Шайетет" и элитного инженерно-саперного подразделения "Яхалом", передает The Times of Israel. Израильская армия подтвердила успешную операцию.

Сначала подразделения ЦАХАЛ нашли туннели подземной сети протяженностью в сотни метров с тайником, в котором было оружие, включая минометы, гранаты и РПГ.

Неподалеку были обнаружены еще несколько шахт, которые привели к еще одной подземной сети разветвляющихся туннелей.

Там были установлены взрывозащищенные двери – вход в подпольный завод по производству оружия. В подземном помещении находились оборудование, вентиляторы охлаждения, взрывчатые материалы и ракетное топливо.

Позже туннели были разрушены израильскими саперами.

Как писал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля 31 декабря заявила о начале вывода пяти бригад из зоны боевых действий в секторе Газа, поскольку военные все больше получают контроль на местах. При этом в Иерусалиме подчеркнули, что война с террористической группировкой ХАМАС, скорее всего, продолжится в течение 2024 года.

– Перед Новым годом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ воюет против ХАМАС "на всех фронтах", но для победы нужно больше времени.

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