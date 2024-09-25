Россия при посредничестве Ирана ведет тайные переговоры о поставках ракет йеменским хуситам – Reuters

Россия, при посредничестве Ирана, проводит секретные переговоры по поставкам противокорабельных ракет йеменским хуситам. Разговоры ведутся о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" ("Яхонт"), которые, по словам экспертов, дадут боевикам возможность более точно поражать коммерческие суда в Красном море и повысят угрозу для военных кораблей США и Европы.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на западные и региональные источники. Два местных чиновника, знающих о переговорах, отметили, что хуситы и россияне встречались в Тегеране по крайней мере дважды в этом году.

Переговоры о поставках десятков ракет с радиусом действия примерно в 300 км продолжаются, и последующие встречи в Тегеране ожидаются в ближайшие недели.

"Россия ведет переговоры с хуситами о передаче сверхзвуковых противокорабельных ракет "Яхонт", иранцы выступают посредниками в переговорах", – заявил источник в западной разведке.

Ранее Россия снабжала ракеты "Яхонт" поддерживаемой Ираном "Хезболле". Один из источников сообщил, что переговоры начались при президентстве Ибрагима Раисе, погибшего в майской аварии вертолета.

Официальный представитель йеменских хуситов сообщил, что у него нет информации о таких переговорах. В то же время представитель Министерства обороны США заявил, что любые попытки укрепить возможности хуситов "будут подрывать общий международный интерес к глобальной свободе судоходства и стабильности в Красном море и на Ближнем Востоке".

Россия и Иран укрепляют свои военные связи на фоне войны России в Украине. Ранее в этом месяце США заявили, что Тегеран передал Москве баллистические ракеты для использования против Украины.

По словам трех источников, одной из причин, по которым Москва вооружает хуситов, является возможность того, что западные государства могут позволить Украине применять свое оружие для ударов в глубь территории России.

Высокопоставленный американский чиновник предположил, что переговоры между Россией и хуситами, вероятно, связаны с позицией США в Украине и с тем, что страна готова или не готова делать по поводу запросов Киева о снятии ограничений на использование ракет большой дальности, поставляемых США, для поражение целей в глубине России.

В июне Владимир Путин предупредил, что Москва может направить передовое оружие большой дальности — подобно тому, какое Соединенные Штаты и их союзники поставляют Украине — противникам Запада со всего мира.

Ракета "Яхонт" считается одной из самых современных в мире противокорабельных ракет, предназначенных для движения по поверхности моря, чтобы избежать обнаружения на скорости, вдвое превышающей скорость звука, что затрудняет ее перехват.

Фабиан Хинц, эксперт по баллистическим ракетам Международного института стратегических исследований, отметил, что передача Россией ракет "Яхонт" хуситам может "изменить правила игры" для региональной безопасности.

Ранее сообщалось, что Йеменские хуситы совершили очередное нападение на гражданские суда в акватории Красного моря. Боевики обстреляли два танкера с нефтью. В результате обстрела произошла утечка нефти, что угрожает возможностью крупной экологической катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль планировал передать ракеты и другое военное оборудование хуситам в Йемене, но не сделал этого под дипломатическим давлением. Однако разоблаченный план России подчеркивает ее растущее военное партнерство с Ираном и предполагает, что она, вероятно, стремится использовать поддерживаемых Тегераном боевиков для косвенного противостояния Западу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!