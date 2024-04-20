'США не причастны': Блинкен прокомментировал израильский удар по Ирану

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал ракетный удар Израиля по Ирану. Он подчеркнул, что Штаты не участвовали "ни в каких наступательных операциях" со стороны Израиля.

Соответствующее заявление Блинкен сделал в пятницу, 19 апреля, на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7. Об этом пишет Xinhua.

Так госсекретарь ответил репортеру, который хотел получить подтверждение сообщений в СМИ о том, что Вашингтон якобы получил заблаговременное предупреждение от Израиля о неизбежном ударе по Ирану в ответ на атаку Тегерана на прошлой неделе.

"Я не собираюсь говорить о сообщениях, которые вы видели, за исключением того, что Соединенные Штаты не участвовали ни в каких наступательных операциях", – сказал Блинкен.

Он также отказался говорить о том, как оценивает Белый дом то, завершились ли израильские удары и отомстит ли Иран. Дипломат подчеркнул, что G7 сосредоточена на деэскалации напряженности и любого потенциального конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Израиль рано утром в пятницу, 19 апреля, запустил ракеты в ответ на удар Ирана. Полеты в Тегеран, Исфахан и Шираз были прекращены после сообщений о взрыве, который было слышно в городе Кахджаваристан.

– Стало известно, что целью израильского удара по Ирану утром 19 апреля была иранская военная база возле ядерного объекта, а не сам объект, как ранее писали СМИ. База находится в районе города Натанз в провинции Исфахан.

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