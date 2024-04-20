Не ядерные объекты: СМИ назвали цели израильского удара в Иране минувшей ночью

Целью израильского удара по Ирану утром 19 апреля была иранская военная база возле ядерного объекта, а не сам объект, как ранее писали СМИ. База расположена в районе города Натанз в провинции Исфахан.

Об этом сообщило издание Fox News со ссылкой на высокопоставленных военных источников в США. Собеседники журналистов уточнили, что по главной цели израильтян было нанесено несколько ударов.

По словам источников, иранская система ПВО российского производства оказалась неэффективной.

"Израильтяне поразили то, что намеревались поразить", – сказал источник СМИ.

Как пишет издание, целью Израиля были системы ПВО на военной базе, которые используются для защиты близлежащих ядерных объектов. Для ударов ЦАХАЛ использовал ракеты и беспилотники.

По словам источника, таким ударов израильтяне хотели убедить иранцев в том, что они "могут протянуть руку и коснуться" их.

Напомним, что рано утром 19 апреля Израиль запустил ракеты в ответ на удар Ирана. Полеты в Тегеран, Исфахан и Шираз были приостановлены после сообщений о взрыве.

Власти Ирана заявили, что в нескольких районах сработали системы ПВО, которые "сбили несколько беспилотников", и опровергли информацию о ракетной атаке на страну.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что ядерные объекты Ирана не понесли ущерба во время атаки Израиля.

Как сообщал OBOZ.UA, почти сразу после начала удара кабмин Израиля якобы "одобрил мощный ответ Ирану за атаку на свою территорию". Но после консультаций с США риторика израильтян несколько изменилась.

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