Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране, полеты над Тегераном и другими городами приостанавливали. Все подробности

Израиль рано утром в пятницу, 19 апреля, по местному времени запустил ракеты в ответный удар по Ирану. Полеты в Тегеран, Исфахан и Шираз были приостановлены после сообщений о взрыве, который был слышен в городе Кахджаваристан.

Об этом сообщают ABC News и Bloomberg. Город Кахджаваристан расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы ВВС Шекхари на северо-западе Исфахана.

Запуски ракет последовали за атакой Ирана в прошлую субботу, когда страна выпустила залп из более чем 300 беспилотных дронов и ракет по целям по всей стране. По словам официальных лиц, все, за исключением некоторых, были перехвачены Израилем и его союзниками, включая США.

В результате нападения, как известно, пострадал только один израильтянин: семилетняя девочка, которая была серьезно ранена.

Тем временем стало известно, что полеты над Тегераном и другими городами были приостановлены. В частности, до утра был закрыт Международный аэропорт имени Имама Хомейни в иранской столице. Но на данный момент ограничения в аэропортах Ирана сняты.

В связи с этим восемь самолетов, которые находились в воздушном пространстве Ирана, отклонились от курса. Согласно данным сервиса Flightradar24, среди них были лайнеры авиакомпаний Emirates и Flydubai.

Власти Ирана заявили, что в нескольких районах сработали системы ПВО, которые "сбили несколько беспилотников", и опровергли информацию о ракетной атаке на страну.

Телекомпания IRIB со ссылкой на "надежные источники" сообщила, что "громкие звуки, раздававшиеся в нескольких регионах страны, были результатом активизации системы противовоздушной обороны для борьбы с несколькими неопознанными мини-дронами".

Отмечается, что инцидентов на объектах ядерной инфраструктуры, которые находятся в Исфахане, не зафиксировано.

Как сообщал OBOZ.UA, почти сразу после начала удара Кабмин Израиля якобы "одобрил мощный ответ Ирана за атаку на свою территорию". Но после консультаций с США риторика израильтян несколько изменилась.

Министр иностранных дел Израиля Израиль Кац заявил, что его министерство свой ответ Ирану уже сделало. В частности, он лично "возглавил дипломатическую атаку", написав 32 странам просьбу наложить санкции на ракетную программу Ирана и официально считать Корпус стражей исламской революции террористической группировкой, как это сделали в США.

12 и 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – в общей сложности были запущены сотни ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи закрыли воздушное пространство.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в течение последних лет и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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