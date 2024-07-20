'США не прекратят усилия, чтобы вернуть его домой': Байден отреагировал на приговор Гершковичу в России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на приговор в виде 16 лет колонии журналисту издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу в России. Глава Штатов отметил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения Гершковича.

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Заявление Байдена 19 июля опубликовали на сайте Белого дома. Американский президент отметил, что Гершкович стал мишенью российского правительства, потому что он американец и журналист, и никакого преступления не совершал.

"Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать. Как я уже давно говорил и как заключила ООН, нет никаких сомнений в том, что Россия незаконно задерживает Эвана. Журналистика – это не преступление", – говорится в заявлении.

США, как подчеркнул Байден, продолжат "решительно выступать" за свободу прессы в России и во всем мире и осуждать преследования журналистов.

"С самого первого дня моей администрации у меня не было более важного приоритета, чем добиваться освобождения и безопасного возвращения Эвана, Пола Уилана и всех американцев, незаконно задержанных и удерживаемых заложниками за границей. Эван выдержал это испытание с удивительной силой. Мы не остановимся в наших усилиях вернуть его домой. И мы с Джилл молимся за Эвана и его семью", – заявил Байден.

Напомним, что суд в российском Екатеринбурге три дня в закрытом режиме рассматривал "дело" Эвана Гершковича, которого обвинили в "шпионаже". Американскому журналисту присудили 16 лет колонии строгого режима.

Как сообщал OBOZ.UA, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2023 года по личному приказу из Кремля. По версии следствия, у него была задача от ЦРУ собирать секретную информацию о деятельности оборонного предприятия с "необоронительным" названием "Уралвагонзавод".

Гершкович настаивает, что в России занимался только журналистской деятельностью.

Кстати, ранее Байден сказал, что Белый дом настроен на обмен Гершковича. Аналогичные сигналы давали и в Кремле. Однако официально в РФ заявили, что вопрос обмена может быть рассмотрен только после вынесения приговора журналисту.

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