После двух волн ударов хуситы все еще могут атаковать корабли в Красном море – NYT

Авиаудары США и Британии по объектам хуситов в Йемене уничтожили не менее 90% намеченных целей. Однако группировка террористов сохранила около трех четвертей своих наступательных возможностей.

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Об этом пишет NYT со ссылкой на слова военных США. Речь идет о способности хуситов бить ракетами и беспилотниками по кораблям в Красном море.

Глава объединенного штаба вооруженных сил США Дуглас Симс заявил, что удары достигли своей цели и лишили хуситов способности проводить сложные беспилотные и ракетные атаки. Однако анонимные американские чиновники сообщили NYT, что поражение 60 целей (на что было потрачено 150 высокоточных боеприпасов) – это уничтожение максимум 30% наступательных возможностей хуситов.

Дело в том, что большая часть оружия хуситов установлена на мобильные платформы и может легко перемещаться или прятаться. Выявление целей террористов оказалось более сложной задачей, чем ожидалось, цитирует издание свои источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы взорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

В Соединенных Штатах заявили, что они не планируют разворачивать дополнительные силы в регионе. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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