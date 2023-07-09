США нанесли авиаудар по Сирии и ликвидировали главаря ИГИЛ

Американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper 7 июля нанесли удар по Сирии. В результате операции был ликвидирован один из предводителей террористической группировки ИГИЛ Усама аль-Мухаджир.

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Это 9 июля подтвердило командование США. В AP отметили, что удар был совершен через несколько часов после того, как те же "Жнецы" (Reaper с английского – жнец) подверглись преследованиям со стороны российских военных самолетов над западной частью страны.

По словам представителя Минобороны Соединенных Штатов, три MQ-9 Reaper выискивали цель, пока их в течение двух часов преследовали российские самолеты. Вскоре после этого беспилотники ударили по Усаме аль-Мухаджире. В момент ликвидации он ехал на мотоцикле в районе Алеппо, заявил анонимный источник СМИ.

Чиновник также отметил: аль-Мухаджир обычно находится на востоке Сирии, но в момент удара он был на северо-западе страны.

"Мы четко дали понять, что остаемся преданными разгрому ИГИЛ во всем регионе. В настоящее время ИГИЛ остается угрозой не только в регионе, но и за его пределами", – заявил командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла.

В Вашингтоне заверяют: нет никаких признаков того, что в результате удара были убиты мирные жители.

"Операции Центрального командования против ИГИЛ вместе с силами партнеров в Ираке и Сирии будут продолжаться, чтобы добиться окончательного поражения группировки", – говорится в сообщении.

В США добавили, что смерть аль-Мухаджира усложнит способность "Исламского государства" планировать и проводить террористические атаки.

Напомним: Штаты сообщали, что российские истребители в Сирии совершали "небезопасные и беспокоящие полеты" вокруг американских беспилотников три дня подряд: 5, 6 и 7 июля. Генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, глава Центрального командования ВВС США, заявил, что в пятницу, 7-го числа, самолеты РФ "совершили 18 непрофессиональных пролетов, заставивших MQ-9 реагировать, чтобы избежать небезопасных ситуаций".

Как писал OBOZREVATEL:

– 25 июня в Сирии российские силы нанесли авиационные удары по северо-западу страны, удерживаемом повстанцами, в том числе по фруктово-овощном рынку в Джиср-эш-Шугуре. В результате погибли по меньшей мере 13 человек – наибольшее количество в этом году.

– Среди жертв как минимум девять мирных жителей (в том числе двое детей), причем большинство из них умерло на территории рынка. Также есть около 30 раненых.

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