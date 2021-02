США накрыли аномальные снежные бури и торнадо: уже погибли 14 человек. Фото и видео

На ряд американских штатов обрушились снежные бури, из-за которых, по данным на 16 февраля, погибли 14 человек.

Штормы принесли снег и сильные холода в регионы, которым такая погода не свойственна, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Так, минимум 11 человек погибли в Теннесси, Техасе, Кентукки и Луизиане, а в Северной Каролине шторм спровоцировал торнадо, которое унесло жизни еще трех человек. Непогода также затронула Миссисипи, Алабаму, Оклахому, Орегон и уже добралась до севера Мексики, где без электричества лишились более 4 млн домов и предприятий. В США в районах, где ожидаются штормы, живет 150 млн американцев.

В Техасе президент Джо Байден ввел чрезвычайное положение. В этом штате зафиксирована одна из самых низких температур за 30 лет – 18 градусов мороза. Из-за холодов возросло потребление электроэнергии. В ряде районов было решено отключать электроэнергию, чтобы обеспечить снабжение больницы, полиции и пожарных депо.

По стране обледеневшие дороги привели ко множеству ДТП. Власти рекомендовали водителям воздержаться от поездок.

Закрыты аэропорты имени Джорджа Буша в Хьюстоне и городской – Хобби.

NEW: Drone footage of the damage from Monday nights deadly tornado in Brunswick County. The storm left three people dead and several more injured near the Ocean Ridge Plantation. (Courtesy: @CBSNews) pic.twitter.com/q3o3qqtBFg