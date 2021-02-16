США накрыли аномальные снежные бури и торнадо: уже погибли 14 человек. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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США накрыли аномальные снежные бури и торнадо: уже погибли 14 человек. Фото и видео

На ряд американских штатов обрушились снежные бури, из-за которых, по данным на 16 февраля, погибли 14 человек.

Штормы принесли снег и сильные холода в регионы, которым такая погода не свойственна, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Заснеженные дороги в Техасе.

Так, минимум 11 человек погибли в Теннесси, Техасе, Кентукки и Луизиане, а в Северной Каролине шторм спровоцировал торнадо, которое унесло жизни еще трех человек. Непогода также затронула Миссисипи, Алабаму, Оклахому, Орегон и уже добралась до севера Мексики, где без электричества лишились более 4 млн домов и предприятий. В США в районах, где ожидаются штормы, живет 150 млн американцев.

Последствия торнадо в Северной Каролине.

В Техасе президент Джо Байден ввел чрезвычайное положение. В этом штате зафиксирована одна из самых низких температур за 30 лет – 18 градусов мороза. Из-за холодов возросло потребление электроэнергии. В ряде районов было решено отключать электроэнергию, чтобы обеспечить снабжение больницы, полиции и пожарных депо.

Последствия торнадо в Северной Каролине.

По стране обледеневшие дороги привели ко множеству ДТП. Власти рекомендовали водителям воздержаться от поездок.

Последствия торнадо в Северной Каролине.

Закрыты аэропорты имени Джорджа Буша в Хьюстоне и городской – Хобби.

Непогода в Нэшвилле, Теннесси.
Заснеженный аэропорт в Нэшвилле, Теннесси.
Последствия непогоды в Техасе.
Последствия бури в Техасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на страны Европы обрушился мощный шторм Белла, который принес с собой много разрушений. Больше всего тогда пострадали Нидерланды, Франция и Бельгия.

СШАДжо Байден