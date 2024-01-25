США начнут переговоры с Ираком насчет вывода своих войск – CNN

Соединенные Штаты Америки в скором времени планируют начать переговоры с Ираком по поводу будущего военного присутствия США на территории этой страны. Того, что переговоры начнутся, ожидают на фоне недавних публичных призывов правительства Ирака вывести американские войска – в Багдаде присутствие иностранных военных назвали дестабилизирующим фактором на фоне войны в Газе.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные осведомленные источники. Сейчас в Ираке находятся около 2500 военнослужащих США, которые действуют там как советники и оказывают помощь с декабря 2021 года, с тех пор как американские военные объявили о прекращении своей "боевой роли" в стране.

"Летом прошлого года США и Ирак договорились сформировать высшую военную комиссию как средство ведения переговоров", – говорится в сообщении.

Представители Вашингтона и Багдада обсудят, можно ли будет положить конец военному присутствию США в Ираке и когда это в конце концов может произойти. В Штатах хотят, чтобы этот график зависел от ситуации в Ираке, в частности, речь идет о борьбе с ИГИЛ, стабильности правительства и иракских сил безопасности. В то же время в Ираке предпочитают установить конкретную дату, чтобы вывод войск США не зависел от обстановки в стране.

К обсуждению будут привлечены военные чиновники и дипломаты США. Дискуссии между официальными лицами США и Ирака, подобные рабочей группе, будут сосредоточены на следующем этапе возглавляемой США коалиции против ИГИЛ, говорится в статье.

Следует отметить, что войска США также присутствуют в Сирии для борьбы с ИГИЛ, но представители администрации президента Джо Байдена сообщили, что выход из этой страны не рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января в Ираке была атакована ракетами авиабаза Айн аль-Асад, на которой размещены военные Соединенных Штатов Америки. В результате этого удара несколько американских военнослужащих получили ранения. В Штатах обвинили в атаке поддерживаемых Ираном боевиков.

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