США начали выводить войска из Афганистана

Соединенные Штаты Америки вместе с силами НАТО в воскресенье, 25 апреля, начали выводить своих военных с баз в Афганистане.

Об этом на конференции в Кабуле заявил командующий контингентом генерал Скотт Миллер, передает atnNEWS. По его словам, западные военные "передадут все свои базы силам Афганистана".

"В первую очередь Министерству обороны и другим афганским силам. Днем уведомления будет 1 мая, но одновременно с этим мы начинаем действовать на местном уровне, уже начали", – отметил он.

Ожидается, что в ближайшие две недели США передадут афганским силам три военные базы и один аэропорт в рамках американского плана по полному выводу войск к 11 сентября, в 20-ю годовщину террористических атак. Как заявлял ранее президент США Джо Байден, эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.

Отмечается, что речь идет о базах в аэропорту Кандагара, лагере Шорабак (бывший Бастион) в Гильменде, Эггерс в Кабуле и полицейском участке в районе Чак провинции Майдан Вардак.

Миллер добавил, что если Афганистан достигнет мирного соглашения, "американцы все равно уйдут из региона". При этом генерал выразил обеспокоенность эскалацией насилия со стороны талибов в Афганистане.

"Талибан все еще связан с Аль-Каидой. Уровень насилия со стороны талибов по-прежнему высок, и это оказывает негативное влияние на мирный процесс. Если оно усилится после вывода войск, это будет опасно для всего региона", – подчеркнул Миллер.

По его мнению, единственный разумный выход в этой ситуации – это "политический путь к миру, иначе насилие бессмысленно". Он также сказал, что в случае необходимости США будут поддерживать афганские силы удаленно.

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