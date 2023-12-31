США на заседании Совбеза ООН об обстреле Белгорода: эту войну выбрал Путин

Представитель Соединенных Штатов Америки на заседании Совета безопасности ООН по поводу обстрела Белгорода заявил, что ответственность за такие последствия войны несет президент России Владимир Путин. Именно российский диктатор сделал выбор начать вторжение в Украину.

Видео дня

Соответствующее заявление в субботу, 30 декабря, во время срочного заседания Совбеза ООН сделал советник-посланник миссии США при ООН Джон Келли. "Это война по его (Путина – Ред.) выбору, целью которой является захват суверенной территории другого государства-члена ООН", – отметил он.

Келли также сказал, что президент РФ должен прямо сказать россиянам о том, какую цену они на самом деле платят за российскую войну в Украине.

"Обычные россияне также несут на себе груз жестокой войны Кремля. Так же, как открыто этот вопрос обсуждаем мы в этом зале, Путин также должен быть честным со своим народом относительно настоящей и растущей цены его войны", – подчеркнул представитель США.

Также диктатор должен быть честным перед своим народом и в отношении экономических перспектив РФ, которые из-за ее агрессии против Украины довольно мрачны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белгороде 30 декабря прогремели десятки взрывов. Наши Силы обороны атаковали военные объекты врага, а российская ПВО, пытаясь отразить атаку, устроила жителям города настоящий ад. Именно ПВО РФ стала причиной разрушений в Белгороде и гибели людей.

– Страна-агрессор Россия созвала срочное заседание Совета безопасности ООН из-за обстрела Белгорода. В РФ потребовали, чтобы на заседании присутствовал представитель Чехии, однако оккупантов поставили на место.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!