США ликвидировали группу боевиков ИГИЛ в Ираке: что известно

В Вооруженных силах США рассказали об ударе по оперативникам "Исламского государства" (ИГИЛ) в Ираке. 31 января в окрестностях города Киркук были ликвидированы пять боевиков.

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Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Точные авиаудары нанесли Силы безопасности Ирака (ISF) при поддержке CENTCOM.

Отмечается, что при первоначальном осмотре места удара было обнаружено несколько поясов смертников со взрывчаткой и другие материалы.

Эта операция под руководством ISF является частью кампании Defeat-ISIS по подрыву и ослаблению возможностей ИГИЛ, уничтожению их сетей атак и обеспечению окончательного поражения группировки.

"Объединенная оперативная группа коалиции – операция "Непоколебимая решимость" (CTF-OIR) помогла ISF во время операции, предоставив техническую поддержку и разведывательные данные", – говорится в сообщении.

В CENTCOM добавили, что ИГИЛ остается угрозой для региона и за его пределами, поэтому США вместе с партнерами и союзниками продолжат активно преследовать этих террористов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что он отдал приказ нанести авиационные удары по центру террористической группировки ИГИЛ в Сомали. По его словам, были ликвидированы много террористов без вреда для мирных жителей.

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