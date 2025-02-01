'Мы найдем и убьем вас': Трамп приказал нанести авиаудары по объектам террористов ИГИЛ в Сомали

Президент США Дональд Трамп в субботу, 1 февраля, он отдал приказ нанести авиационные удары по очагу террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сомали. Целями атак должны были стать старший ответственный за планирование атак ИГИЛ и другие террористы, которых он завербовал и возглавил в этой стране на северо-востоке Африки.

Видео дня

Об этом Трамп написал в соцсети Х. По его словам, удары США уничтожили пещеры, в которых живут боевики, Президент отметил, что было ликвидировано много террористов, не нанеся при этом ущерба мирным жителям.

"Эти убийцы, которые мы нашли в пещерах, угрожали Соединенным Штатам и нашим союзникам", – добавил он.

"Наши военные годами преследовали этого планировщика атак ИГИЛ, но Байден и его приспешники не действовали достаточно быстро, чтобы выполнить эту работу. Я действовал! Послание ИГИЛ и всем остальным, кто нападет на американцев, заключается в следующем: "МЫ НАЙДЕМ ВАС, И МЫ УБЬЕМ ВАС!" – отметил Трамп.

Министр обороны США Пит Хегсет отметил, что удары были нанесены по "оперативникам ИГИЛ-Сомали в горах Голис", передает CNN.

"Наша начальная оценка состоит в том, что несколько оперативников были убиты во время авиаударов и никто из мирных жителей не пострадал", – написал он, добавив, что эти удары США ухудшат способность террористической группировки планировать будущие атаки.

Предыдущие цели ударов США в Сомали включали боевиков ИГИЛ и группировку Аш-Шабааб, связанную с Аль-Каидой.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года в США заявили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии с помощью высокоточного авиаудара. Также был убит еще один боевик террористической группировки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!