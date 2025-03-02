США и Украина должны вернуться за стол переговоров, – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину и США вернуться за стол переговоров вместе с Европой. По его словам, обеспечение мира в Европе может являться элементом гарантий безопасности.

Видео дня

Соответствующее заявление Науседа обнародовал на официальной странице X по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и другими балтийскими лидерами. Он сообщил, что имел "важную дискуссию" во время этой встречи, и озвучил свои выводы.

"Мы не должны жалеть наших усилий для поддержки прочной трансатлантической связи. США и Украина должны вернуться за стол переговоров вместе с европейцами. Безопасность восточного фланга НАТО является приоритетом", – заявил Науседа.

Он также добавил, что обеспечение "европейского мира" является возможным элементом гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме между ним, президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом возник спор.

После этого украинская делегация досрочно покинула Белый дом, не подписав соглашения о полезных ископаемых, а Трамп заявил, что украинский лидер "не готов к переговорам", но "может вернуться, когда будет готов к миру".

Зеленский объяснил, что поддержка США очень важна для Украины, но только подписания соглашения о ископаемых недостаточно для окончания войны – украинцам нужны более надежные гарантии безопасности.

1 марта Зеленский после встречи с Киром Стармером сообщил о подписании кредитного договора между Украиной и Великобританией. Это ссуда на усиление обороноспособности Украины, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных активов РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!