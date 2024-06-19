США и союзники еще не решили, что предложить Украине на саммите НАТО – CNN

Сейчас Соединенные Штаты Америки и другие ключевые союзники обсуждают, какие обязательства по вступлению Украины в НАТО взять на себя на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится уже в июле. Речь идет о том, насколько решительными они должны быть касательно этого вопроса.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои многочисленные осведомленные источники. При этом Штаты подвергаются критике из-за своего нежелания "идти так далеко" со стороны европейских стран, особенно тех членов Альянса, которые находятся ближе к границе РФ.

"Официальные лица США и Германии предложили, чтобы на саммите в следующем месяце альянс пообещал, что у Украины есть "мост" к членству в НАТО, а не "необратимый путь", как заявил в апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", – сказано в материале.

Именно такий формулировке отдают предпочтение Великобритания, Германия, а также несколько стран Восточной и Центральной Европы.

Отмечается, что окончательные формулировки, которые Альянсом озвучит касательно Украины во время июльского саммита в Вашингтоне, имеют решающее значение. В ближайшие дни они будут подробно обсуждаться союзниками, поскольку это покажет миру, в частности России, какова позиция блока.

Высокопоставленный чиновник США сказал, что представители администрации Джо Байдена не считают, что слово "необратимый" поддержит весь Альянс, указав, в частности, на Венгрию. Некоторые члены НАТО также неохотно употребляют это слово, потому что считают, что Украина еще должна провести все необходимые демократические и антикоррупционные реформы, необходимые для членства.

Как сообщал OBOZ.UA, саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 9-11 июля в Вашингтоне, будет посвящен консолидации усилий союзников по обеспечению долгосрочного успеха Украины. Поддержка партнеров уже помогла стабилизировать линию фронта, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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