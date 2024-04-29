'Обсудили подготовку': Столтенберг пригласил Зеленского на Вашингтонский саммит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в юбилейном саммите Альянса, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Он отметил, что надеется на личное присутствие главы украинского государства.

Об этом Столтенберг заявил в понедельник, 29 апреля, в Киеве во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Он отметил, обсуждал с президентом Украины подготовку к саммиту.

"Сегодня мы обсудили подготовку к саммиту НАТО в июле. Итак, господин президент, я надеюсь поздравить вас в Вашингтоне во время этой встречи", – сказал Йенс Столтенбрег.

Он отметил, что союзники по Альянсу уже согласились с планом, который позволит увеличить роль НАТО в оказании помощи Украине и тренировке ее военнослужащих. Руководитель Североатлантического союза выразил убеждение в необходимости перехода от краткосрочных обязательств союзников к общим обязательствам о помощи для Украины на уровне НАТО, чтобы такая помощь не была краткосрочной или "дополнительной", а долгосрочной и предполагаемой.

Столтенберг подчеркнул, что место Украины – в НАТО.

"Москва должна понимать, что не сможет победить и не сможет нас "переждать". По правому месту Украины – в НАТО. Украина станет членом НАТО. Работа, которую мы проводим сейчас, открывает вам необратимый путь к членству в НАТО. Поэтому, когда придет подходящее время, Украина станет членом НАТО. Я очень надеюсь, что однажды флаг Украины будет развеваться в штаб-квартире НАТО", - заявил Столтенберг.

Вместе с тем, генсек НАТО отметил, что для приглашения Украины в Альянс необходимо согласие всех его членов и не стоит рассчитывать, что Украина получит приглашение в союз на вашингтонском саммите.

"Союзники действительно верят, что заслуженное место Украины – в НАТО. Чтобы принять это решение, нам нужно согласие всех союзников, нам нужен консенсус, а не большинство, то есть нужно согласие всех 32 членов. И я не ожидаю, что у нас будет такое согласие к саммиту в июле. Но я считаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину еще ближе к членству и хотим как можно скорее в тот день, когда Украина присоединится к нам как полноправный член", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Владимир Зеленский заявил, что Украина будет в НАТО, поскольку без нее сейчас невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества. По словам главы государства, Украина и Североатлантический альянс достигли наивысшего уровня отношений за время независимости украинского государства, но не самого большого из возможных.

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