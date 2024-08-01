США и ЕС проводят срочные переговоры после ликвидации главарей 'Хезболла' и ХАМАС – FT

Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза начали срочные переговоры по Ближнему Востоку в попытке предотвратить угрозу полномасштабной региональной войны после ликвидации главарей террористических организаций "Хезболла" и ХАМАС. В частности, западные дипломаты пытаются убедить Иран не начинать боевые действия.

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К переговорам привлекли официальных лиц в столице Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

Один из самых высокопоставленных дипломатов ЕС Энрике Мора проводил важные переговоры с официальными лицами в Тегеране, в то время как главный чиновник Белого дома на Ближнем Востоке Бретт МакГерк проводил переговоры в Саудовской Аравии. Западное дипломатическое давление возникло на фоне возросших опасений по поводу более широкого регионального конфликта, поскольку Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за ликвидацию террористов.

Чиновники заявили, что переговоры были сосредоточены на том, чтобы убедить Тегеран либо не отвечать, либо предпринять "символические действия", после того как израильские дипломаты сообщили западным собеседникам, что их военные не планируют дальнейших операций.

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена провела срочные консультации с Израилем, а также другими союзниками и партнерами, имеющими влияние на Иран, чтобы попытаться отвести все стороны от эскалации. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил со своими иорданскими и катарскими коллегами, а министр обороны США Ллойд Остин поговорил со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом.

Вашингтон пытался убедить Израиль принять взвешенный ответ на ракетный обстрел Голанских высот, а дипломаты предупреждали о последствиях ответных действий в глубине Ливана. Атака в Тегеране только усилила опасения американских чиновников, что любой ответ может перерасти в региональный конфликт.

Напомним, главаря террористической группировки ХАМАС Исмаила Ханию ликвидировали 31 июля в Тегеране, где он находился в рамках визита по случаю инаугурации нового президента Ирана. Хания был одним из ключевых посредников в переговорах об освобождении заложников в секторе Газа и "главным врагом Израиля".

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Конгрессе США, заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать войну в Газе, пока весь военный потенциал ХАМАС не будет уничтожен. Он также раскритиковал участников антиизраильских митингов, заявив, что они стоят рядом с убийцами и насильниками.

Как сообщал OBOZ.UA, в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию одного из командиров ливанского движения "Хезболла" Фуада Шукра. По информации ЦАХАЛ, он был уничтожен в ходе ракетного удара Израиля по столице Ливана Бейруту 30 июля.

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