США и Британия заявили о необходимости безопасности Израиля и прекращении огня в Газе

США и Британия заявили о необходимости поддержки безопасности Израиля и важности недопущения любых эскалационных действий на Ближнем Востоке. При этом страны призвали к достижению прочного прекращения огня в секторе Газа.

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Также все стороны конфликта призвали защитить мирных жителей и облегчить поток гуманитарной помощи. Об этом шла речь в совместном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, сообщает The Times of Israel.

Блинкен и Лэмми подтвердили свою приверженность как безопасности Израиля, так и достижению прочного прекращения огня в секторе Газа. В совместном заявлении говорилось о важности недопущения любых эскалационных действий в регионе, которые могли бы подорвать перспективы мира и прогресса на пути к решению конфликта на основе принципа двух государств.

Кроме того, представители США и Британии обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа и призвали все стороны конфликта защитить мирных жителей, а Израиль – облегчить поток гуманитарной помощи.

Лэмми выразил поддержку Соединенного Королевства посредническим усилиям Соединенных Штатов, Египта и Катара по заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Они также обсудили угрозу, которую Иран и Россия представляют для Запада после того, как РФ получила баллистические ракеты от Ирана для использования в войне против Украины.

В связи с этим в заявлении добавляется, что Блинкен и Лэмми отметили нестабильность, которую Иран привносит на Ближний Восток путем распространения современного оружия, а также предоставления финансовой и политической поддержки своим партнерам, включая террористов ХАМАС и "Хезболла".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Россию о помощи в заключении соглашения об освобождении заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. Он рассчитывает, что Москва использует для этого свое влияние на ХАМАС.

Ранее в армии обороны Израиля заявили, что нашли тела шести заложников, убитых боевиками ХАМАС. Их обнаружили в одном из туннелей в Газе, которыми пользовались террористы.