Нетаньяху попросил Россию использовать ее связи с ХАМАС для освобождения заложников в Газе – Bloomberg

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху попросил Россию о помощи в заключении соглашения об освобождении заложников, удерживаемых боевиками в секторе Газа. Он рассчитывает, что Москва использует для этого свое влияние на ХАМАС.

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На переговоры с Кремлем по этому поводу ездил военный секретарь главы израильского правительства, на родину он вернулся утром в воскресенье, 1 сентября. Об этом пишет Bloomberg.

"Израиль обратился за помощью к России в достижении прогресса в соглашении об освобождении заложников из Газы, сообщили в офисе премьер-министра Беньямина Нетаньяху, поскольку усилия по обеспечению перемирия, которые возглавляли США, Катар и Египет, продвигаются медленно", – сообщает издание.

По информации Bloomberg, для обсуждения с российским руководством вопроса освобождения заложников в Москву лично отправился военный секретарь Нетаньяху. В Израиль он вернулся утром 1 сентября.

"Правительство Владимира Путина контактировало с ХАМАС относительно судьбы заложников, имеющих российское гражданство", – добавляет издание.

Тем временем российские пропагандистские СМИ заявили, что о просьбе к Москве сам Нетаньяху рассказал во время беседы с родителями одного из убитых террористами заложников, Александра Лобанова, имевшего гражданство РФ. Инициатором разговора якобы стал сам глава правительства Израиля.

"Во время этой беседы было объявлено, что военный секретарь премьер-министра генерал-майор Роман Гофман этим утром вернулся из рабочей поездки в Москву, целью которой было продвижение сделки о заложниках... во время (визита в Москву - ред.)... он обсуждал (судьбу - ред.) Александра Лобанова и других заложников", – цитируют пропагандисты РИА "Новости" сообщение канцелярии Нетаньяху.

Напомним, новость о просьбе Нетаньяху в Москву появилась на следующий день после того, как в туннелях в секторе Газа были обнаружены тела шести израильских заложников. В ЦАХАЛ отметили, что всех их террористы жестоко убили незадолго до того, как тела жертв обнаружили военные армии обороны Израиля.

После этого известия оппозиция Израиля призвала к общенациональной забастовке 2 сентября. Однако протесты начались еще накануне: 1 сентября в нескольких крупных израильских городах на улицы вышли тысячи человек.

Протестующие требовали от власти добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.