США хотят модернизировать боеприпасы времен 'Холодной войны' для передачи Украине, одна из программ уже начата — Politico

В Вашингтоне начались переговоры об извлечении из бункеров боеприпасов времен Холодной войны и их модернизации для дальнейшей передаче украинской армии. Речь идет о снятых с вооружения систем ПВО HAWK.

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Об этом сообщили в Politico, ссылаясь на авторитетные источники среди чиновников Пентагона США. Ракеты HAWK будут соединены с несколькими пусковыми установками, которые Испания уже передала Украине.

"HAWK" до сих пор используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х годов армия США отказалась от него в пользу системы "Patriot" а это означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в ремонте", – указано в сообщении.

Также агентство отмечает, что одна из таких программ по отправке Украине вооружения времен холодного противостояния Запада с СССР уже запущена. Производственные мощности уже направлены на модернизацию устаревших систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, США анонсировали рекордный пакет военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов. В новый пакет вооружений впервые войдут около 50 боевых машин Bradley.

Такая инициатива Вашингтона вызвала недюжинную злость у Дмитрия Медведева. Бывший президент страны-агрессора закатил истерику из-за американской военной помощи Украине и попытался угрожать НАТО российским оружием.

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