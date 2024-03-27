'США готовы защищать территорию НАТО': в Пентагоне прокомментировали ракетные угрозы для Польши

Соединенные Штаты готовы придерживаться своих обязательств в рамках альянса НАТО. В частности, Америка намерена защищать союзные страны в случае угрозы нападения, включая российские ракетные обстрелы.

Такое заявление во вторник, 26 марта, сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопросы журналистов. Ответный брифинг транслировало американское Министерство обороны.

Так, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Польши о возможном ракетном ударе со стороны России, Сингх подчеркнула, что администрация Джо Байдена готова защищать каждый дюйм территории НАТО.

"Я могу вам сказать, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник НАТО подвергается нападению – мы, конечно, не хотели бы этого видеть – но мы будем защищать каждый дюйм территории альянса", – сказала она.

Представитель Пентагона также отметила, что приоритетом для США остается обеспечение Украины необходимыми средствами борьбы.

Таким образом, она ответила на просьбу прокомментировать заявление польской стороны о возможности поражения российских ракет, следующих в направлении стран Альянса.

"Как только мы получим дополнительное финансирование от Конгресса, мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно на поле боя", – резюмировала она.

Напомним, утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув. Ракету российских террористов зафиксировали в небе над Польшей в 4:32 утра.

После этого Польша потребовала, чтобы страна-террорист Россия объяснила, почему ее ракета во время массированного обстрела Украины залетела в польское воздушное пространство. Также польские чиновники попросили Москву прекратить террористические атаки.

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страны НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет в случае приближения своих границ. По его словам, вхождение ракеты РФ в воздушное пространство Польши утром 24 марта было проверкой крепости обороны и бдительности польских военных.

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