'Серьезно относимся к угрозам Путина': НАТО рассматривает вариант сбивания российских ракет в случае приближения к своим границам – МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что страны НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет в случае приближения к своим границам. По его словам, вхождение ракеты РФ в воздушное пространство Польши утром 24 марта было проверкой прочности обороны и бдительности польских военных.

При этом Шейна подчеркнул, что Польша серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает RMF FM.

Замглавы польского МИД заявил, что Североатлантический альянс рассматривает вопрос о сбивании российских ракет, летящих в сторону территории НАТО. Также политик отметил, что Запад анализирует различные концепции противодействия российской агрессии.

"Невозможно, чтобы агрессор каждый раз навязывал нам определенные правила. Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине", – подчеркнул Шейна.

В то же время Шейна заявил, что Польша всерьез воспринимает угрозы главаря Кремля. Замглавы польского МИД отметил, что Путин уже показал, на что он способен.

"Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. На сегодняшний день, помимо сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, Швеция и Финляндия вступили в НАТО. В июле нас ждет еще один саммит НАТО. У нас происходит консолидация стран ЕС, активизация Веймарского треугольника", – сказал заместитель министра.

Напомним, утром 24 марта во время массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши. Объект вошел в польское пространство в районе города Осердув. Ракету российских террористов зафиксировали в небе над Польше в 4:32 утра.

После этого Польша потребовала, чтобы страна-террорист Россия объяснила, почему ее ракета во время массированного обстрела Украины залетела в польское воздушное пространство. Также польские чиновники попросили Москву прекратить террористические атаки.

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