США готовят финальный пакет вооружений для Украины от администрации Байдена: что о нем известно

В четверг, 9 января, во время встречи в формате "Рамштайн" США объявят о предоставлении нового пакета помощи Украине на сумму около 500 миллионов долларов. Как ожидается, он станет последним от администрации Байдена перед тем, как к власти в США придет новоизбранный президент Дональд Трамп.

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Об этом сообщила корреспондентка Голоса Америки Карл Бабб. Она сопровождает в журналистском пуле главу Пентагона Ллойда Остина на встречу министров обороны в Германии.

Новый пакет помощи будет включать вооружение из имеющихся запасов Пентагона по программе президентских полномочий (PDA).

Несмотря на обещание Белого дома потратить все средства, предусмотренные на PDA, до конца каденции Байдена в Пентагоне отмечают, что около 3,8 миллиарда долларов останутся неиспользованными. Эти средства перейдут в распоряжение новой администрации США, которая будет решать, как их использовать.

В преддверии встречи "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Завтра, 9 января, Остин возглавит последнюю встречу в формате Рамштайн, на которой будут присутствовать представители около 50 стран-партнеров.

9 января состоится 25 заседаний Контактной группы по обороне Украины. Его в последний раз возглавит министр обороны США Ллойд Остин, прибывший перед тем, как покинуть свой пост.

Как сообщал OBOZ.UA:

9 января состоится 25 заседаний Контактной группы по обороне Украины. Его последний раз возглавит министр обороны США Ллойд Остин, прибывший перед тем, как покинуть свой пост.

Накануне заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в Киев прибыла американская делегация во главе с директором по Украине Совета национальной безопасности США Винфилдом Свонтоно. Представители американского Совета нацбезопасности обсудили приоритетные цели Украины и план помощи в сфере безопасности на 2025 год.

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