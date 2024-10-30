США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерную, – Остин

Южная Корея считает, что КНДР готовится к совершению внезапного нападения на ее территорию. В США отреагировали на подобные заявления южнокорейских военных. В Пентагоне заявили, что США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное.

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Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге для СМИ 30 октября. Он отметил нерушимость договоренностей между Вашингтоном и Сеулом.

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", – подчеркнул Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.

"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", –подчеркнул Остин.

Напомним, США и Южная Корея являются союзниками. В частности, на территории Южной Кореи есть американские военные базы.

Как сообщал OBOZ.UA, отправление северокорейских военных в Россию вносит серьезные коррективы в расстановку сил на украинском театре боевых действий – и не только в проекции поддержки двух тоталитарных режимов друг друга. В такой ситуации Южная Корея не может остаться в стороне и просто вынуждена более активно проявить себя в рамках противостояния Киева и Москвы.

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