'Не будем сидеть без дела': в Южной Корее назвали отправку войск КНДР в РФ 'провокацией' и заговорили об оружии для Украины

Направление военных КНДР в Россию Сеул расценивает как провокацию. Южная Корея "не будет сидеть без дела" и предпримет ответные шаги.

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Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль в четверг, 24 октября, после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Его цитирует южнокорейское новостное агентство Yonhap.

По словам Юн Сок Йоля, Южная Корея "шаг за шагом" будет принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, Сеул может рассмотреть вопрос о предоставлении оружия Украине.

"Мы соблюдаем принцип прямой поставки летального оружия, но мы можем пересматривать это более гибко в зависимости от военной деятельности Северной Кореи", – добавил Юн Сок Йоль.

Юн и Дуда решительно осудили перемещение северокорейских солдат в Российскую Федерацию для усиления армии агрессора в войне с Украиной. Они согласились нанести совместный ответ на растущие угрозы безопасности.

Президенты Южной Кореи и Польши также выразили обеспокоенность ядерными и ракетными программами КНДР.

"Мы пришли к согласию, что командировка военных Северной Кореи в Россию является прямым нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН и является провокацией, которая угрожает глобальной безопасности за пределами Корейского полуострова и Европы", - заявил Юн на совместной с Дудой пресс-конференции.

В среду 26 октября разведывательное агентство Южной Кореи и Белый дом подтвердили, что около 3000 северокорейских солдат были отправлены на восток России для обучения с возможностью дополнительного развертывания на поле боя в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Северокорейские войска могут быть направлены в Курскую область России. В Financial Times предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отразят часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

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