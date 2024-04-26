Столтенберг озвучил требование к Китаю, если тот хочет хороших отношений с Западом: как это касается Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в достаточно резкой форме предупредил Китай, заявив, что Пекин должен прекратить поддержку военных действий России в Украине, если он хочет положительных отношений с Западом. Он подчеркнул, что сейчас именно КНР "разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе".

Помощь Пекина Москве имеет большое значение для поддержки военных устремлений России, отметил Столтенберг. Предоставление Китаем высокотехнологичных технологий, включая полупроводники, "жизненно важно для российского производства военной техники", уточнил генсек НАТО.

"Китай говорит, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время именно Пекин продолжает разжигать самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Это взаимоисключающие устремления", – заявил Столтенберг.

Глава НАТО также очень точно охарактеризовал современную Россию.

"Сейчас прошлое громко отзывается в настоящем РФ. Мысли контролируются, свобода ограничена, оппозиция подавлена. И по мере того, как Россия становится все более угнетающей дома, она становится более агрессивной за рубежом, ведя полномасштабную войну в Украине", – отметил Столтенберг.

Предостерегая Пекин от отношений с Москвой, одновременно генсек НАТО предостерег западные страны относительно зависимости от Китая. Столтенберг провел параллели с российскими энергоресурсами.

"В прошлом Европа совершила ошибку, став зависимой от российской нефти и газа. Мы не должны повторить эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", – предупредил Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай предоставил причал для российского грузового судна "Ангара", которое находится под санкциями США и причастно к поставкам оружия Северной Кореи в Россию. Эта ситуация вызвала возмущение Госдепартамента США и привела к призыву выполнить резолюцию ООН, касающуюся ограничения торговли с Северной Кореей.

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