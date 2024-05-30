Делегация США примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии. В то же время, о присутствии на нем президента Джо Байдена пока конкретной информации нет.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила важность поддержки Украины и обеспечение ей всех необходимых возможностей для защиты.

"Мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены на этом предстоящем саммите", – сказала спикер.

На уточняющий вопрос, приедет ли на мероприятие президент Байден, она ответила, что "не имеет более конкретной информации, которой может поделиться".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел бы видеть Байдена на Саммите мира в Швейцарии. Это продемонстрирует поддержку США на самом высоком уровне, что повлияет на лидеров других стран. Если же глава Белого дома проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя".

Как сообщал OBOZ.UA:

– ООН примет участие в Саммите мира в Швейцарии. Об этом стало известно по результатам телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

– Индия примет участие в Саммите мира. Кто будет представлять Нью-Дели, пока не сообщается.

– Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Это связано с тем, что страны так называемого Глобального Юга с оговорками относятся к санкциям, введенным Западом против России из-за ее войны в Украине.

– Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в первом саммите мира в Украине. Мероприятие пройдет в июне 2024 года в Швейцарии.

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