Президент Бразилии не будет принимать участие в саммите мира по Украине: названа причина

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва решил не участвовать в Глобальном саммите мира по Украине, который пройдет в июне в Швейцарии. Это связано с тем, что страны так называемого Глобального Юга с оговорками относятся к санкциям, введенным Западом против России из-за ее войны в Украине.

Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники в бразильских дипломатических кругах. Отмечается, что правительство Швейцарии специально пригласило Лулу да Силву во время личной встречи между канцлером Швейцарии Игнасио Кассисом и бразильским министром иностранных дел Мауро Виейрой 30 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил лидера Бразилии принять участие в саммите.

Однако, по словам Лулы и представителей МИД Бразилии, участие в саммите нецелесообразно, поскольку мероприятие "не привлекает обе стороны к разрешению конфликта".

Бразильские дипломатические источники сообщают, что на этой неделе Лула да Силва и Мауро Виейра встретились и решили, что президент не будет возглавлять делегацию страны на саммите. Кто будет выполнять эту роль, пока не определено.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира, поскольку не планирует садиться с ней за стол переговоров. По его словам, нет смысла говорить с агрессором, не разделяющим взгляды украинцев на мир.

– В то же время Кулеба не исключил возможности переговоров с РФ после первого саммита мира.

– Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и отсрочку мероприятия.

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