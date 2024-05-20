Индия примет участие в Саммите мира в Швейцарии: Моди выступил с заявлением

В Саммите мира, который Украина планирует провести в середине июня в Швейцарии, будет участвовать Индия. Кто именно будет представлять Нью-Дели, пока не сообщается.

Присутствие своей страны мирных саммитах G-7, а также Украины подтвердил премьер-министр Нарендра Моди в интервью PTI. Он сказал, что Индия будет участвовать во всех важных встречах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития.

Там Индия "поддержит голос Глобального Юга", чтобы "сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека, и процветающего мира".

У Моди спросили, будет ли он лично присутствовать на мероприятиях. "Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств", – ответил премьер.

Как писал OBOZ.UA:

– На Глобальный саммит мира приглашены главы государств со всех континентов – более 160. В Офисе президента Украины ожидают, что на встрече будет представлено большое количество стран, что станет мощным сигналом поддержки нашей независимости.

– Ранее президент Владимир Зеленский назвал цели Саммита мира. Украина хочет получить гарантии по энергетической и ядерной безопасности, свободному судоходству, рассмотреть вопрос обмена пленными и возвращения украинских детей.

– Подтвержденное количество участников пока не называется. По данным СМИ, президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва отказался от поездки на Глобальный саммит мира.

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