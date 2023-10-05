США будут блокировать распространение Ираном ракет и дронов даже после завершения эмбарго ООН – Госдеп

У США имеются средства для продолжения давления на Иран после завершения этого месяца установленных ограничений на закупку и продажу ракет и беспилотных летательных аппаратов этой страной. Это произойдет в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Пател. Он отметил, что данная резолюция – это не единственный инструмент реагирования вопроса.

"В нашем распоряжении остается ряд инструментов, чтобы привлечь Иран к ответственности за опасную разработку и распространение ракетных технологий и БПЛА", – сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что резолюция Совета Безопасности ООН №2231 с истекающими в этом месяце ограничениями по Ирану – не единственный инструмент реагирования на злонамеренную активность Тегерана.

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"Мы имеем собственные полномочия по санкциям, у нас есть экспортный контроль, двусторонние и многосторонние обязательства", – пояснил Пател.

По его словам, Соединенные Штаты ввели эффективные ограничения против сетей и лиц, подпадавших под действие резолюции №2231 Совбеза ООН.

"И мы продолжим использовать наши собственные возможности санкций, чтобы привлечь к ответственности иранский режим", – заверил представитель Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Татарстане развернуто масштабное производство "Шахедов". Ударные дроны-камикадзе производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.

– В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

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