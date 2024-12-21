Среди жертв теракта на ярмарке в Магдебурге есть гражданка Украины: что известно о ее состоянии

Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге гражданка Украины. Женщина находится в тяжелом состоянии в одной из германских клиник.

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Посольство Украины в ФРГ и консулы на связи оказывают необходимую помощь. Об этом сообщили в МИДе Украины.

"Среди жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге есть гражданка Украины 1972 г.р. Она в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник. Посольство Украины в ФРГ и наши консулы на связи с клиникой и оказывают необходимую помощь. Надеемся на скорейшее выздоровление" , – отметил представитель МИД Георгий Тихий.

В пятницу, 20 декабря, в немецком Магдебурге автомобиль на большой скорости въехал у людей, которые пришли на рождественскую ярмарку. Известно по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали. маленький ребенок.

В полиции Магдебурга сказали, что пока не понятно, действовал ли злоумышленник самостоятельно. Правоохранители отметили, что BMW проехала ярмаркой не менее 400 метров. Мужчина въехал в толпу на съемном авто. Сейчас ведется расследование по поводу возможных мотивов подозреваемого.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в немецком Магдебурге. Глава государства заявил, что насилие никогда и нигде не должно побеждать. Также президент подчеркнул, что очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападающего.

Ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины призвали украинцев помочь противодействовать попыткам вербовки российскими спецслужбами наших соотечественников в совершение диверсий и терактов на территории государства.