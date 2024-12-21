'Держитесь, друзья!' Зеленский отреагировал на трагедию в Магдебурге

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт в немецком Магдебурге. Глава государства заявил, что насилие никогда и нигде не должно побеждать.

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Также президент подчеркнул, что очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападающего. Об этом Зеленский заявил в соцсети Х.

Украинский президент отметил, что медики в Германии борются за жизнь пострадавших после ужасного нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге. Гарант заявил, что все молитвы направлены на то, чтобы медикам удалось спасти жизнь тяжелораненых людей.

"Очень важно установить все обстоятельства и мотивы нападающего. Мы поддерживаем жителей Магдебурга и всех немцев в этот трудный день. Держитесь, дорогие немецкие друзья", - заявил президент.

Напомним, в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. По состоянию на 22 часа по киевскому времени 20 декабря сообщалось о по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Службе безопасности Украины призвали украинцев помочь противодействовать попыткам вербовки российскими спецслужбами наших соотечественников к совершению диверсий и терактов на территории государства. Для этого в СБУ создали специальный чатбот под красноречивым названием "Спали ФСБшника".