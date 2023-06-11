Сравнил африканцев с обезьянами: посол Румынии в Кении попал в расистский скандал

Посол Румынии в Кении Драгош Тигау оскандалился из-за расистского выражения. Во время встречи в здании ООН в Найробе он сравнил африканские народы с обезьянами.

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Об этом сообщило издание Kenyan Foreign Policy. Инцидент произошел еще 26 апреля. Увидев за окном обезьяну, Тигау выдал: "Африканская группа присоединилась к нам".

Как пишет издание, оскорбительный комментарий был воспринят как расово нечувствительный и унизительный, он вызвал широкое осуждение и требования о привлечении к ответственности. Представитель кенийского МИД Камау Мачария заявил, что "шокирован и возмущен" этим инцидентом. По его словам, были попытки скрыть поведение посла.

Кроме того, африканская группа дипломатов в Найроби во главе с послом Южного Судана в Кении Чолом Аджонго потребовала публичных письменных извинений, отметив необходимость ответственности и учета культурных особенностей в дипломатических отношениях.

Реакция Румынии

В МИД Румынии отреагировали на инцидент, уточнив, что были проинформированы о нем только 10 июня. Ведомство уже начало "процедуру отзыва посла" и принесло свои извинения.

"МИД Румынии глубоко сожалеет об этой ситуации, извиняется перед всеми пострадавшими и решительно отвергает и осуждает любое поведение и отношение, несовместимое со взаимным уважением", – заявили в МИД.

Издание отметило, что отзыв румынского посла свидетельствует о важном шаге румынского правительства в решении проблем, затронутых африканскими дипломатами и международным сообществом в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук. Она записала обращение в блузе с национальными мотивами в сине-желтом цвете, напомнившем аудитории домашний халат. Часть украинцев возмутилась аутфитом посла, а другая защитила Илащук.

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