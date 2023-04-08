''Халатик'' за 10 тыс. грн: посол Украины в Болгарии попала в скандал из-за ''пикантного'' наряда, мнения в сети разделились. Фото

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Болгария Олеся Илащук оказалась в центре внимания из-за своего наряда. Официальное лицо записала обращение, представ перед камерой в блузе с национальными мотивами в сине-желтом цвете, которая напомнила аудитории домашний халат. Часть украинцев возмутилась аутфитом посла, другая защитила Илащук.

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Так, видео с обращением появилось на странице посольства в Facebook. Появление Олеси прокомментировал журналист Сергей Сидоренко, отметив, что она должна тщательней подходить к выбору дресс-кода (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Всегда был сторонником того, что обязывающая формальность в одежде, галстуки вот это все – это преимущественно старомодная фигня. Но. Официальное обращение посла в халатике, признаюсь, превосходит самые смелые ожидания. P.S. только прошу не материться в комментариях", – оставил в личном блоге свои мысли Сидоренко.

Своей публикацией медийник спровоцировал бурную дискуссию в комментариях. Многие поддержали мужчину, щедро засыпав Илащук критикой и сарказмом. Но нашлись и те, кто не понял возмущений Сергея, расхвалив вышиванку посла Украины.

"Это не просто халатик, а очень красивый", "И плевать власть хотела на народное возмущение. Какое позорище", "Если одежда нуждается в разъяснении, то это неуместная одежда", "Послица-гейша. Единственный экземпляр, эксклюзив, так сказать", "Вы халата не видели? Прекрасное платье. Это называется платье на запах", "Халат? Ну такая критика. Красивая вышиванка и в начале видео она в костюме", "Не понимаю хейта, красивое платье", – пишут украинцы.

К слову, данный "халатик" оказался "бархатной блузой с золотой вышивкой цветов", как написано на сайте бренда. Производитель специализируется на украинских национальных нарядах – платьях, костюмах и вышиванках. Магазины расположены в двух городах – Киеве и Львове. Цена такого изделия – 10 350 гривен.

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