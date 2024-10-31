Способна достичь любой точки Европы или США: что известно о ракете, испытания которой провели в КНДР

Северная Корея провела очередные испытания ядерного вооружения, в ходе которых запустила новую межконтинентальную ракету. Пуск был зафиксирован 31 октября около 7:10 по местному времени (около 00:10 по Киеву) из района Пхеньяна в направлении Японского моря.

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Стоит отметить, что в ходе испытаний КНДР могла осуществить пуск модернизированной Hwasong-18, которая по сути является копией российского "Тополь-М". Об этом сообщает портал Defense Express.

Диктаторский режим запустил ракету на рекордную высоту в 7000 км, упала она западнее острова Окушири, рядом с Хоккайдо. Общая продолжительность полета составила 86 минут.

Аналитики отмечают, что огромная высота траектории полета означает, что при запуске ракеты по обычной траектории она будет иметь дальность более 17 тыс. км. Таким образом ядерное вооружение КНДР гипотетически может достать до любой точки США и Европы.

По предварительным данным, северокорейская армия запустила твердотопливную ракету нового типа или модернизация Hwasong-18. Официальная пропаганда Пхеньяна не назвала конкретный вид ракеты, лишь заявила, что пуск был "рекордным".

На сегодняшний день единственной известной межконтинентальной баллистической твердотопливной ракетой КНДР считается именно Hwasong-18. Впервые о ней стало известно в 2021 году, а первый полет ракета совершила 13 апреля 2023 года. В общей сложности было осуществлено три успешных пуска этой ракеты, во время которых она достигла высот до 6,5-6,6 тысячи километров.

По мнению аналитиков, фото и обнаруженные возможности Hwasong-18 прямо указывают на то, что источником технологий, решений и комплектующих для ее разработки стала страна-агрессор Россия, ведь в конструкции Hwasong-18 прямо прослеживаются российский "Тополь-М" и "Ярс".

Напомним, в России состоялись военные учения по ядерному сдерживанию, в рамках которых были осуществлены пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и баллистических ракет "Синева" и "Булава". Участие в учениях по видеосвязи принял российский диктатор Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что уже в ноябре 2024 года военнослужащие из КНДР начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ. Контингент численностью до 12 тысяч солдат КНДР сейчас проходит подготовку на пяти полигонах Восточного военного округа РФ.

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