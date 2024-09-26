Спикер Джонсон требует 'немедленно уволить' посла Украины в США Маркарова: в чем причина. Документ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на посла Украины в США Оксану Маркарову. Он обвинил украинскую дипломатку во вмешательстве в президентские выборы США.

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Майк Джонсон опубликовал открытое письмо президенту. В нем он призвал Зеленского "немедленно уволить" Маркарову.

В письме Майк Джонсон напомнил слова Владимира Зеленского о том, что Украина не вмешивается во внутреннюю политику США и не влияет на мнение американцев перед выборами президента Соединенных штатов.

"Очевидно, на этой неделе об этой цели забыли, когда посол Маркарова организовала мероприятие, во время которого вы посетили американского производителя оружия", – пишет Джонсон.

По словам спикера Палаты представителей, завод расположен в "политически противоречивом" штате Пенсильвания. Джонсон возмущается, что вместе с Зеленским завод посетил сторонник Камалы Гаррис, губернатор Пенсильвании от Демократической партии Джош Шапиро, а республиканцев во время визита не было, потому что "умышленно ни один республиканец не был приглашен".

"Визит, очевидно, был частью политической кампании с целью помочь демократам и явно является вмешательством в выборы", — заявил Джонсон.

По его словам, Республиканская партия потеряла доверие к "способности Маркарова справедливо и эффективно выполнять дипломатическую работу" в США.

"Ее нужно немедленно снять с должности", – заявил Джонсон.

Напомним, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод в штате Пенсильвания, мощности которого сейчас полностью направлены на обеспечение ВСУ. В частности, здесь производятся снаряды калибра 155 мм, части минометных снарядов и прочее.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 сентября Владимир Зеленский посетит Капитолий. Конгресс США глава государства посетит, чтобы встретиться с законодателями-демократами и законодателями-республиканцами.

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