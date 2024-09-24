Зеленский посетит Капитолий США, чтобы встретиться с законодателями от обеих партий – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Соединенные Штаты посетит Капитолий. Конгресс США глава государства посетит, чтобы встретиться с законодателями-демократами и законодателями-республиканцами.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что о визите Зеленского на Капитолийский холм сообщили во вторник, 24 сентября, в офисе лидера большинства в Сенате Чака Шумера.

В Шумере отметили, что Зеленский посетит Капитолий США уже в этот четверг, 26 сентября. Во время своего визита в Конгресс президент Украины встретится с депутатами обеих партий – Демократической и Республиканской.

Пока больше деталей об этом визите не сообщают.

Президент Владимир Зеленский находится в США, где планирует посетить сессию Генассамблеи ООН, а также представить план победы Украины президенту США Джо Байдену. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты Камала Гаррис и Дональда Трампа.

С Байденом и Гаррисом Зеленским предстоит встретиться в четверг, 26 сентября.

По данным медиа, встреча между Зеленским и Трампом пока не назначена.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ходе визита в США президент Украины Владимир Зеленский посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод (штат Пенсильвания), мощности которого сейчас полностью направлены на обеспечение ВСУ. В частности, здесь производятся снаряды калибра 155 мм, части минометных снарядов и прочее.

Также Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком ОАГ Луисом Альмагро. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский выступил на саммите будущего в ООН. Он призвал лидеров других государств продолжить поддержку Украины.

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