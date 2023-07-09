newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Спецслужбы Латвии заявили, что "Вагнер" не несет сейчас угрозы

Анна Паскевич
Мир
1 минута
288
Спецслужбы Латвии заявили, что 'Вагнер' не несет сейчас угрозы

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии не видит прямой угрозы национальной безопасности со стороны ЧВК "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина. По договоренности с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко Пригожин должен был отправиться с частью наемников в соседнюю Беларусь.

Видео дня

Об этом сообщает Delfi. Как рассказали в СГБ, спецслужба регулярно получает информацию о деятельности вагнеровцев и оценивает связанные с этим риски как национальной, так и региональной безопасности.

С момента российского вторжения в Украину СГБ в сотрудничестве с латвийской пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет миграционный контроль с целью недопущения въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу.

Напомним, 24 июня в связи с попыткой переворота в РФ Латвия прекратила выдачу виз гражданам России и закрыла границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW заявили, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина поднять бунт в РФ и может выиграть еще больше. Вероятно, вагнеровцы больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

– Аналитики подчеркнули, что Путин позволяет "Вагнеру" действовать в РФ, поскольку испытывает либо уверенность в их лояльности, либо отчаянное желание заманить как можно больше на свою сторону, либо неспособность принять против них меры.

– В Пентагоне заявили, что данные о передвижении Пригожина в РФ – отнюдь не фейк. Он мог выдумать, что перебирается в Беларусь, а на деле использовать двойников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!