Спецслужбы Латвии заявили, что 'Вагнер' не несет сейчас угрозы

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии не видит прямой угрозы национальной безопасности со стороны ЧВК "Вагнер" российского бизнесмена Евгения Пригожина. По договоренности с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко Пригожин должен был отправиться с частью наемников в соседнюю Беларусь.

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Об этом сообщает Delfi. Как рассказали в СГБ, спецслужба регулярно получает информацию о деятельности вагнеровцев и оценивает связанные с этим риски как национальной, так и региональной безопасности.

С момента российского вторжения в Украину СГБ в сотрудничестве с латвийской пограничной охраной в усиленном режиме осуществляет миграционный контроль с целью недопущения въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу.

Напомним, 24 июня в связи с попыткой переворота в РФ Латвия прекратила выдачу виз гражданам России и закрыла границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ISW заявили, что Украина уже выиграла от попытки Пригожина поднять бунт в РФ и может выиграть еще больше. Вероятно, вагнеровцы больше не смогут воевать против Украины, что может навсегда снизить способность РФ вести войну.

– Аналитики подчеркнули, что Путин позволяет "Вагнеру" действовать в РФ, поскольку испытывает либо уверенность в их лояльности, либо отчаянное желание заманить как можно больше на свою сторону, либо неспособность принять против них меры.

– В Пентагоне заявили, что данные о передвижении Пригожина в РФ – отнюдь не фейк. Он мог выдумать, что перебирается в Беларусь, а на деле использовать двойников.

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