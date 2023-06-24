Латвия прекратила выдачу виз россиянам и закрыла границу: в связи с нестабильной ситуацией в РФ

Министерство иностранных дел Латвии на фоне военного мятежа и вероятного переворота в России, заявило, что не изменит своей политики и не будет выдавать гуманитарные визы гражданам РФ, которые захотят покинуть страну. События развиваются стихийно, поэтому европейские страны могут получить новую волну российских эмигрантов.

Видео дня

Об этом сообщил глава внешнеполитического латвийского ведомства Эдгарс Ринкевичс у себя в Twitter. Он указал, что все запреты на выдачу виз россиянам, введенные в 2022 году после полномасштабного вторжения в Украину, остаются в силе.

"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз, а также не изменится порядок пересечения россиянами нашей границы с 19 сентября 2022 года", – указал он.

Дипломат добавил, что страны Балтии тщательно следят за ситуацией на границе с Беларусью. В случае провокаций или попыток незаконного проникновения Латвию, Литву или Эстонию, руководства этих стран будут совместно принимать решения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще летом 2022 года Латвия поддержала инициативу запретить выдачу виз в Евросоюз гражданам РФ. Тогда это был манифест против страны, развязавшей кровопролитную войну в Украине.

Затем уже в сентябре Рига отказалась выдавать гуманитарные визы гражданам России, избегающим мобилизации, из соображений безопасности. Также не будут отменены ограничения на въезд россиян с шенгенскими визами, принятые ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!