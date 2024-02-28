Спецпредставитель Китая посетит Россию, Украину и страны ЕС: намерен говорить о решении 'украинского кризиса'

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ближайшие дни снова отправится в дипломатическое "турне" в Европу. Он посетит Брюссель, побывает в Польше, Германии и Франции, также предусмотрены визиты в Украину и Россию.

Целью поездки высокопоставленного дипломата в Министерстве иностранных дел КНР назвали "продвижение политического разрешения украинского кризиса". Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по делам Евразии, посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, начиная со 2 марта, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для продвижения политического разрешения украинского кризиса", – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе Мюнхенской конференции безопасности высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай не поддерживать Россию и присоединиться к украинской Формуле мира.

Тем временем западные СМИ все чаще сообщают о сотрудничестве между Россией и Китаем в военной сфере. Так, через КНР, декларирующую необходимость "политического урегулирования" так называемого "кризиса" в Украине, Россия закупает японские и тайваньские детали для танков.

Тем временем Москва просит Пекин дать ей кредиты, согласна брать деньги в юанях.