Боррель в Мюнхене призвал Китай не поддерживать Россию и присоединиться к украинской Формуле мира

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай не поддерживать страну-агрессора РФ. Об этом дипломат сказал, встретившись с министром иностранных дел КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 16 февраля.

Об этом сообщает Представительство Европейского Союза в Китайской Народной Республике. В ходе этой встречи Боррель выразил надежду ЕС, что Китай воздержится от поддержки России.

Он также призвал Пекин присоединиться к украинской Формуле мира, в частности путем присоединения к Глобальному саммиту мира. Дипломат подтвердил, что Евросоюз решительно настроен поддерживать Украину как предоставлением военной помощи, так и обеспечением гражданской части населения нашей страны.

Стороны подняли тему глобального дестабилизирующего влияния агрессивной войны РФ против Украины.

Кроме этого, Боррель обсудил с Ван И двусторонние отношения между ЕС и Китаем, в том числе итоги состоявшегося в декабре 2023 года саммита ЕС-Китай.

"Насчет Тайваня Боррель объяснил, что позиция ЕС остается неизменной в поддержку политики "единого Китая", подчеркнув, что ЕС хочет сохранить мир и стабильность в регионе. Высокий представитель выразил надежду, что в ближайшее время состоится следующий диалог по правам человека между ЕС и Китаем. Он пригласил своего коллегу посетить Брюссель, чтобы продолжить дискуссию о войне и мире", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Китай принял сторону Российской Федерации во время рассмотрения вопроса Украины в Организации Объединенных Наций. Пекин призвал западные страны не отправлять оружие Киеву.

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