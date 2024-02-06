Спасалась от войны с ребенком: в Британии авто сбило насмерть украинку

В Британии авто сбило насмерть украинку Татьяну Мартынову. Женщина вместе со своим 13-летним ребенком спасалась в этой стране от войны.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС. 40-летняя Татьяна была родом из Харькова.

Она приехала в Суонси в статусе беженки в июле 2022 года.

Полиция Южного Уэльса сообщила, что она умерла после того, как ее сбил Chevrolet Captiva, когда она шла по Нит-роуд в Морристоне примерно в 18:20 по Гринвичу в среду.

Знакомые погибшей рассказали, что в этом районе она была известна как Таня и была "впечатляющей женщиной, многоязычной, умной, амбициозной и трудолюбивой".

Они описали ее как "стойкого приверженца" украинской общины Суонси, чья "теплая и приятная индивидуальность пронизывала каждое собрание".

"Ее многочисленные друзья и коллеги по работе опустошены ее внезапной кончиной. Наши мысли и молитвы с Ильей здесь, в Уэльсе, и с семьей Тани в Украине", – заявили друзья погибшей украинки.

Напомним, в среду, 31 января, в Польше на автомагистрали А4 в селе Миротин, что вблизи Переворска, произошло ДТП, которое могло иметь трагические последствия. Украинский автобус, в котором находились 50 пассажиров, врезался в заднюю часть грузовика.

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18 января в Польше произошло еще одно ДТП с украинцами. Автобус, перевозивший 26 человек, потерял управление, врезался в дерево и перевернулся. В результате аварии есть пострадавшие, трое человек были госпитализированы.

А 16 января в Польше неподалеку от города Быдгощ произошло трагическое ДТП с участием граждан Украины. В результате столкновения двух автомобилей погибла 4-летняя украинка, которая вместе с мамой сбежала от войны. Кроме ребенка, погиб 69-летний водитель и 68-летняя пассажирка.

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