Лагерь беженцев на границе Беларуси с Польшей показали на спутниковых фото: ситуация накаляется
Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. Кроме того, опубликовано видео беларусских солдат со снайперскими винтовками и гранатометами.
Снимками со спутника поделилась в Twitter американская компания Maxar Technologies. На них видно лагерь беженцев недалеко от пограничного пункта пропуска "Кузница" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Сотни мигрантов находятся на беларусской стороне, а польские силы безопасности наблюдают за ними.
В то же время, Министерство обороны Польши показало в Twitter видео с военными Беларуси, которые стоят вдоль границы. В руках они держат снайперские винтовки и гранатометы.
В польском ведомстве назвали это "демонстрацией силы".
Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
В свою очередь, правозащитная группа Granica собирается направить уведомление в Международный уголовный суд о провокационных действиях Беларуси.
"Эта ситуация, несомненно, была спровоцирована беларусскими властями. Уже много месяцев люди, ищущие защиты, цинично используются режимом в игре с Польшей и странами Европейского Союза", – цитирует организацию TVN24.
В заявлении подчеркивается, что Беларусь виновна в наиболее серьезных нарушениях прав человека, и ее действия на границе с Польшей представляют собой преступления против человечества.Как отреагировали в мире
Тем временем в четверг состоится заседание Совета Безопасности ООН по кризису на польско-беларусской границе.
"Я рад, что наши дипломатические усилия принесли ожидаемые результаты", – написал в Twitter посол Польши в ООН Кшиштоф Щерски.
В среду в Европарламенте прошли дебаты по ситуации с мигрантами. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Варшаву для встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким.
А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что новые санкции против Беларуси будут вводить как США, так и ЕС.
В НАТО тоже отреагировали, заявив, что Беларусь несет ответственность за кризис, "использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики бесчеловечно, незаконно и неприемлемо".
Как сообщал OBOZREVATEL, мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. 10 ноября несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.
Польская сторона заявляет, что белорусские пограничники специально свозят людей к границе.