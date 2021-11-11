Лагерь беженцев на границе Беларуси с Польшей показали на спутниковых фото: ситуация накаляется

Лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши показали на спутниковых фото. Кроме того, опубликовано видео беларусских солдат со снайперскими винтовками и гранатометами.

Снимками со спутника поделилась в Twitter американская компания Maxar Technologies. На них видно лагерь беженцев недалеко от пограничного пункта пропуска "Кузница" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сотни мигрантов находятся на беларусской стороне, а польские силы безопасности наблюдают за ними.

В то же время, Министерство обороны Польши показало в Twitter видео с военными Беларуси, которые стоят вдоль границы. В руках они держат снайперские винтовки и гранатометы.

Видео дня

В польском ведомстве назвали это "демонстрацией силы".

Projekcja siły ze strony Białorusinów. Niektórzy z żołnierzy specjalnie dają się nagrywać z karabinami snajperskimi i granatnikami. pic.twitter.com/L9EIbNVACt — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

В свою очередь, правозащитная группа Granica собирается направить уведомление в Международный уголовный суд о провокационных действиях Беларуси.

"Эта ситуация, несомненно, была спровоцирована беларусскими властями. Уже много месяцев люди, ищущие защиты, цинично используются режимом в игре с Польшей и странами Европейского Союза", – цитирует организацию TVN24.

В заявлении подчеркивается, что Беларусь виновна в наиболее серьезных нарушениях прав человека, и ее действия на границе с Польшей представляют собой преступления против человечества.

Тем временем в четверг состоится заседание Совета Безопасности ООН по кризису на польско-беларусской границе.

"Я рад, что наши дипломатические усилия принесли ожидаемые результаты", – написал в Twitter посол Польши в ООН Кшиштоф Щерски.

В среду в Европарламенте прошли дебаты по ситуации с мигрантами. В тот же день глава Европейского совета Шарль Мишель посетил Варшаву для встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен сообщила, что новые санкции против Беларуси будут вводить как США, так и ЕС.

В НАТО тоже отреагировали, заявив, что Беларусь несет ответственность за кризис, "использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики бесчеловечно, незаконно и неприемлемо".

Как сообщал OBOZREVATEL, мигранты пытаются пересечь границу между Польшей и Беларусью. 10 ноября несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей.

Польская сторона заявляет, что белорусские пограничники специально свозят людей к границе.