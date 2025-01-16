Совбез ООН планирует собраться по ситуации в Украине: когда состоится встреча

Совет Безопасности ООН соберется в четверг, 16 января. На заседании будет обсуждаться ситуация в Украине в связи с военными действиями страны-агрессора России.

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Об этом сообщил Укринформ. Издание ссылается на информацию собкора в Нью-Йорке.

Как стало известно, заседание Совбеза ООН состоится по запросу Словении и США, которые предварительно консультировались с украинской делегацией.

Заседание пройдет по пункту повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины".

По данным секретариата Совбеза, на собрании выступит представитель Департамента ООН по политическим вопросам.

Начало мероприятия запланировано на 15 часов по восточно-американскому времени (в 22:00 по Киеву).

Напомним, что предыдущее заседание Совбеза по Украине состоялось 16 декабря. Оно было созвано из-за массированных обстрелов Россией гражданского населения и критической инфраструктуры нашей страны.

На этом заседании постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выдал очередную ахинею. Он заявил, что Россия не примет никаких сценариев замораживания войны, а мирные инициативы Зеленского Москва считает попыткой выиграть время для усиления борьбы с РФ. По словам Небензи, Россия готова к переговорам, но только с теми, кто может "принять реальность и закончить войну".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 декабря было созвано заседание Совбеза ООН для обсуждения российских преступлений против детей в Украине. На нем советница руководителя ОП Дария Заривна представила доклад о систематических грубых нарушениях прав украинских детей (убийствах, сексуальных преступлениях, незаконных усыновлениях и милитаризации), которые Россия совершила за время полномасштабной войны.

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