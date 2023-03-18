Совбез ООН не допустил к участию в заседании "омбудсмена" из "ДНР" Морозову

Россия пыталась "протолкнуть" на заседание Совета безопасности ООН представительницу марионетковой "ДНР" Дарью Морозову, так называемую уполномоченную по правам человека в "республике", но в организации не допустили этого и проголосовали против. Постпред страны-агрессора в ООН Василий Небензя возмутился и назвал решение "лицемерным".

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В ходе голосования 17 марта против участия Морозовой выступили восемь стран, воздержались три, а поддержали Россию – четыре, передает "Укринформ". В интересах Москвы проголосовали в том числе Бразилия и Китай.

Чтобы "омбудсмена" допустили к мероприятию, нужно было набрать девять "за" из 15 членов Совета (согласно порядку голосования касательно процедурных вопросов).

Против, кроме других стран-участниц, проголосовали Америка, Франция, Великобритания.

Со ссылкой на дипломатов "Укринформ" заявил, что РФ пыталась привлечь Морозову к заседанию Совбеза якобы для того, чтобы отвлечь внимание от выдачи судьями Международного уголовного суда ордера на арест президента России Владимира Путина.

Небензя в свою очередь жалуется: мол, в СБ ООН показали "двойные стандарты" и не хотят "слышать Донбасс".

"Это решение только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания", – сказал пособник Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее комиссия Организации Объединенных Наций представила отчет о систематических преступлениях против человечности российских военных в Украине. При этом там не увидели геноцида украинского народа, который совершает Кремль.

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