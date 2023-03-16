Геноцид не увидели: комиссия ООН представила отчет о преступлениях российских военных в Украине – The Guardian

Комиссия Организации Объединённых Наций представила отчет о систематических преступлениях против человечности российских военных в Украине. При этом там не увидели геноцида украинского народа, который совершает Кремль.

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Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что российские оккупанты совершали "неизбирательные и непропорциональные" нападения на Украину, прибегали к пыткам, убивали мирных жителей вне боя и не принимали мер для защиты украинского населения.

Комиссия назвала неоднократные атаки на украинскую инфраструктуру, в результате которых сотни тысяч людей остались без тепла и электричества в самые холодные месяцы, потенциальными преступлениями против человечности.

В отчете также описывается "систематическое и широко распространенное" применение пыток во многих регионах, находящихся под временной российской оккупацией, и приводится подробная информация о методах пыток, используемых в российских местах содержания под стражей, где жертв пытали электрическим током или свесив с потолка в "позе попугая".

Отчет, основанный на более чем 500 интервью, а также спутниковых снимках и посещениях мест содержания под стражей и могил, подготовлен в связи с тем, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, как ожидается, будет добиваться ареста российских чиновников за насильственную депортацию детей из Украины и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре.

Авторы отчета также отметили "небольшое количество" явных нарушений со стороны украинских сил, в том числе одно, по их словам, в отношении которого украинские власти открыли уголовное дело. Однако подавляющая часть доклада была посвящена обвинениям в адрес России. При этом Россия отрицает совершение зверств или нападения на мирных жителей в Украине.

Глава поддерживаемой ООН независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине заявил, что не нашел доказательств геноцида, расследуя нарушения прав человека в конфликте с Россией.

"Мы не обнаружили, что в Украине был геноцид", – сказал он, добавив, что команда изучает доказательства и что есть "некоторые аспекты, которые могут вызвать вопросы" о возможном геноциде.

Напомним, Международный уголовный суд возбудит дело о военных преступлениях России в Украине. В частности, страна-агрессор будет обвинена в похищении украинских детей и намеренном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нидерланды готовы создать трибунал по делу о вторжении России в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Официальный Амстердам вместе с Европейским Союзом будет искать международную поддержку и финансирование для трибунала.

При этом Хукстра добавил, что новый суд не должен мешать работе Международного уголовного суда, который находится в Гааге.